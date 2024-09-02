وثيقة: قرار رئاسي يخص تعز ويحمل اسم الشهيد الحمادي

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كشفت وثيقة رسمية عن قرار رئاسي قضى بإنشاء معهد لتدريب وتأهيل القادة العسكريين، يحمل اسم القائد العسكري عدنان الحمادي، على ان يكون مقره في محور تعز، جنوبي غرب البلاد.
وتضمن نص القرار-اطلع عليه محرر مأرب برس- الصادر يوم 21 اغسطس الماضي و الممهور بتوقيع الرئيس العليمي، 4 مواد جاء في الأولى: ''ينشأ معهد الشهيد الحمادي لتدريب وتأهيل القادة ويكون مقره في محور تعز''.
ونصت المادة الثانية من القرار على ''أن تلتزم هذه المنشأة التعليمية بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة''.
وتتبع هذه المنشأة التعليمية، وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وهيئة التدريب للقوات المسلحة، حسبما ورد في المادة الثالثة.