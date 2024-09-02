معلومات جديدة عن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط غرب اليمن

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أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الاثنين إصابة ناقلة نفط تحمل علم بنما بصاروخين على بعد 70 ميلا بحريا من شواطئ الصليف في الحديدة.
وقالت ان طائرة مسيرة أصابت السفينة التجارية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في مذكرة استرشادية في وقت مبكر اليوم الاثنين إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف في اليمن.
وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.
واشارت الى أن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي، وفقا لوكالة رويترز.