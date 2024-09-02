مطلوب منذ عامين .. الإنتربول السعودي يقبض على مجرم خطير ويسلمه لبلاده

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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سلّم الإنتربول السعودي مطلوبا باكستانيا خطرا لسلطات التحقيق في بلاده.

مطلوب منذ عامين ..

وحسب التقارير الواردة من باكستان، فإن المتهم كان مطلوبا بتهمة قتل مواطنين اثنين من الجنسية الباكستانية خلال شجار، قبل أن يلوذ بالفرار إلى الخارج.

وقال موقع "Pakistan Today"، إن المشتبه به المدعو "جارو"، مطلوب في قضية قتل وقعت في عام 2022.

وأصدرت السلطات الباكستانية مؤخرا مذكرة اعتقال "حمراء" عبر الإنتربول، ونجحت السلطات السعودية خلال فترة قصيرة في تحديد موقعه واعتقاله وتسليمه لشرطة إقليم البنجاب