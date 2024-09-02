ضربة مؤلمة للمنتخب السعودي قبل بداية تصفيات المونديال

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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تعرض منتخب السعودية، لضربة مؤثرة، قبل بدء مشواره في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.

وجاء ذلك بعدما خرج عبد الإله المالكي، لاعب الوسط، من مران الأخضر السعودي في جدة استعدادا لمواجهة إندونيسيا يوم الخميس المقبل، بالجولة الأولى بالدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، اليوم الأحد، أن اللاعب شعر بآلام في مفصل الكاحل، لذلك خرج من التدريبات.

أضاف أن تدريب المنتخب السعودي أقيم على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث بدأ المران بتمارين الإحماء والمربعات، ثم بعض الخطط التكتيكية المتنوعة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي في 5 سبتمبر المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وبعدها يحل ضيفا على منتخب الصين يوم 10 من الشهر ذاته على استاد داليان سويوان، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الثالثة في الدور الثالث بتصفيات آسيا لكأس العالم، كلا من السعودية واليابان والصين وأستراليا وإندونيسيا والبحرين