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سفينة تجارية تتعرض لهجوم بمقذوفين قرب الصليف ..ومصادر تكشف التفاصيل

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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 قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة استرشادية في وقت مبكر اليوم الاثنين إن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف في اليمن.

وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.

والأحد، أعلنت القوات الأميركية أنها دمرت زورقاً مسيراً وطائرة بدون طيار تابعة لجماعة الحوثيين، قبل إطلاقها على طرق الشحن الدولي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قواتنا في تدمير طائرة بدون طيار (UAV) وزورق مسيّر (USV) في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي".

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وأضافت "سنتكوم" أن هذه الأسلحة كانت "تشكل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم تدميرها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً".

وبحسب البيانات الواردة من القيادة المركزية، فإن القوات الأميركية نجحت خلال أغسطس/آب الفائت، في تدمير 18 طائرات مسيّرة، و7 زوارق، بينها 5 مسيّرة، وزورقين عاديين، بالإضافة 9 صواريخ؛ منها 8 مضادة للسفن، و3 أنظمة صاروخية، ومنصتي إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى ثلاث محطات تحكم أرضية، ورادار واحد، وذلك في البحر الأحمر ومناطق سيطرة الحوثيين

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