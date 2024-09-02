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مبابي يقود ريال مدريد للفوز على ريال بيتيس

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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أنجز فريق ريال مدريد مهمته أمام ضيفه ريال بيتيس بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الجديد كليان مبابي، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (67، و75 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وحقق فريق ريال مدريد حامل اللقب، بذلك انتصاره الثاني في الموسم الجيد مقابل تعادلين، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

في حين تعرض فريق ريال بيتيس للهزيمة الأولى بعد تعادلين متتاليين، وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب، برصيد نقطتين فقط.

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