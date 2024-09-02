كيف تؤثر القهوة في الدماغ؟ "مهووس مثل رونالدو".. كاراغر يعلق على إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي الموسم المقبل القسام تكشف مفاجأة بشأن الأسرى الإسرائيليين الـ6 وتوجه رسائل بالوثائق.. تقرير يكشف تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين - تمر عبر 4 دول وهذه مناطق إنزال الشحنات في اليمن حصاد ضربات واشنطن ضد المليشيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء يردون :في قوانين المليشيات يُعدّ المدافعين عن كرامتهم صعاليك رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع
قال جيمي كاراغر، لاعب نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، إنه يعتقد أن النجم المصري محمد صلاح لن يغادر صفوف "الريدز" من أجل اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل.
كان صلاح قد قال إنه يقضي موسمه الأخير مع نادي ليفربول، لافتًا أن إدارة "الريدز" لم تتحدث معه حتى الآن حول تجديد العقد بين الطرفين، الذي ينتهي في صيف 2025.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن لجنة الاستقطاب في دوري "روشن" ترغب بقدوم محمد صلاح إلى السعودية.
تحدث كاراغر خلال ظهوره على شاشة شبكة "Sky Sports" البريطانية، قائلاً: "أعتقد أن صلاح مهووس مثل كريستيانو رونالدو بالأرقام القياسية واللعب لفترة طويلة، معظمنا يعتقد أنه عندما تصل إلى 35 عامًا، تكون قد انتهيت من كرة القدم، لكن الطريقة التي يعتني بها هذا الفتى بنفسه، أعتقد أنه يفكر في اللعب حتى يبلغ الأربعين، أو أواخر الثلاثينيات على الأقل"، مستبعدًا إمكانية انتقال النجم المصري إلى أحد الأندية السعودية في الصيف القادم.
وأضاف: "صلاح إنه جيد جدًا، إنه يلعب في أفضل دوري حول العالم، لأحد أكبر الأندية، (يمكنه العطاء) سواء لموسم آخر أو موسمين، مثل كيني دالغليش وستيفن جيرارد كأفضل اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول، إنه ربما أفضل لاعب في مركز الجناح قد رأيناه في الدوري الإنجليزيهذا الموسم، لعب محمد صلاح 3 مباريات في مسابقة البريميرليغ، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.