الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال جيمي كاراغر، لاعب نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، إنه يعتقد أن النجم المصري محمد صلاح لن يغادر صفوف "الريدز" من أجل اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل.

كان صلاح قد قال إنه يقضي موسمه الأخير مع نادي ليفربول، لافتًا أن إدارة "الريدز" لم تتحدث معه حتى الآن حول تجديد العقد بين الطرفين، الذي ينتهي في صيف 2025.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن لجنة الاستقطاب في دوري "روشن" ترغب بقدوم محمد صلاح إلى السعودية.

تحدث كاراغر خلال ظهوره على شاشة شبكة "Sky Sports" البريطانية، قائلاً: "أعتقد أن صلاح مهووس مثل كريستيانو رونالدو بالأرقام القياسية واللعب لفترة طويلة، معظمنا يعتقد أنه عندما تصل إلى 35 عامًا، تكون قد انتهيت من كرة القدم، لكن الطريقة التي يعتني بها هذا الفتى بنفسه، أعتقد أنه يفكر في اللعب حتى يبلغ الأربعين، أو أواخر الثلاثينيات على الأقل"، مستبعدًا إمكانية انتقال النجم المصري إلى أحد الأندية السعودية في الصيف القادم.

وأضاف: "صلاح إنه جيد جدًا، إنه يلعب في أفضل دوري حول العالم، لأحد أكبر الأندية، (يمكنه العطاء) سواء لموسم آخر أو موسمين، مثل كيني دالغليش وستيفن جيرارد كأفضل اللاعبين الذين لعبوا مع ليفربول، إنه ربما أفضل لاعب في مركز الجناح قد رأيناه في الدوري الإنجليزيهذا الموسم، لعب محمد صلاح 3 مباريات في مسابقة البريميرليغ، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.