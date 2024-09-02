القسام تكشف مفاجأة بشأن الأسرى الإسرائيليين الـ6 وتوجه رسائل

الإثنين 02 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر فيه الأسرى الإسرائيليون الذين عُثر عليهم مقتولين.

وأكدت القسام أن هؤلاء الأسرى كانوا من المفترض أن يُطلق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وقد جاء الفيديو بعنوان لافت وهو: “نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد”، في إشارة إلى الطيار الإسرائيلي الذي أُسقطت طائرته في جنوب لبنان عام 1986، ولم تستعد إسرائيل جثته بعد القبض عليه من قبل فصائل لبنانية.



وفي مقطع الفيديو، وجهت القسام انتقادات حادة لعملية استعادة الأسرى الإسرائيليين بعد وفاتهم، معتبرة أن “قتلهم عمداً” هو الذي أدى إلى هذا الوضع. وقد تخللت اللقطات مشاهد لقصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.



وأضافت الكتائب في الفيديو: “كانوا أحياء بالفعل، وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم كجزء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل”.

كما أظهر الفيديو صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع اقتباس مثير: “لو خُيرت بين فيلادلفيا وإعادة الأسرى، سأختار فيلادلفيا”. واستكملت القسام تصريحها قائلة: “اختار نتنياهو فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم”، مع نشر صور للأسرى الستة الذين عُثر عليهم مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، حمّلت حركة حماس تل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن مقتل الرهائن الإسرائيليين، في ظل استمرار الحرب على غزة ورفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.