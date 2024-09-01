وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء يردون :في قوانين المليشيات يُعدّ المدافعين عن كرامتهم صعاليك

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وحدة الرصد

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وصف قيادي حوثي قبائل محافظة البيضاء اليوم الأحد بـ "الصعاليك" على خلفية مطالبتهم بـ إعدام المشرف الحوثي المتهم باغتصاب احد اطفالهم خلال الأيام القليلة الماضية عندما كان متواجدا في حوش إصلاحية سجن مدينة البيضاء لزيارة أخيه السجين.

وقال القيادي الحوثي المدعو حميد رزق والذي يعمل مذيعا في قناة المسيرة الحوثية في تعليقه على تصعيد القبائل يوم امس ضد جماعته بشأن حادثة اغتصاب الطفل في تغريدة له عبر منصه اكس رصدها، محرر مأرب برس بأن: ما حدث برداع هو أن مجموعة صعاليك تحركوا على مترات إلى الاصلاحية يطالبوا بإعدام المتهم باغتصاب طفل، واشتبكوا مع أفراد الإصلاحية ولاذوا بالفرار.



وأشار القيادي الحوثي بان عناصر جماعته قد قامت بملاحقة من وصفهم في بداية تغريدته بـ الصعاليك (في اشارة الى ابناء القبائل من مدينة رداع وقيفه الذين اشتبكوا مع عناصر جماعته عقب محاصرتهم للمجمع الحكومي بمدينة رادع للمطالبة باعدام المغتصب للطفل)

وتابع :أما أعيان المنطقة فقد أكدوا أن ما حدث من اعتداء لا يمثلهم على الإطلاق" .



وصف القيادي الحوثي حميد رزق قبائل البيضاء في تغريدته الهابطة لاقت انتقادا واسعا من قبل النشطاء والاعلاميين والسياسيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي والذي رصد جانباً منها محرر "مأرب برس" حيث علق عضو مجلس النواب عبد الوهاب معوضه بالقول :في قوانين المليشيات الإرهابية الحوثية

يُعدّ المدافعين عن كرامتهم والمطالبين بتنفيذ شرع الله صعاليك.



وتابع البرلماني معوضه في تغريدة له رداً على القيادي الحوثي حميد رزق : قوم لوط ومن يدافعون عنهم ويتسترون عليهم هم السادة الكرام الذين لايأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم.



واختتم تغريدته متسائلاً :أي لعنة أصابت الشعب اليمني حتى سلط الله عليه أمثال هؤلاء المجرمين الذين لايرقبون لمؤمن إلّاً ولاذمة؟

أما الناشط الحقوقي اليمني احمد عبد ربه ابو صريمه والذي ينتمي الى قبائل قيفه بمحافظة البيضاء فقد وجهه انتقادا لاذعا للقيادي الحوثي رزق قائلاً : إذاً من هو ابن الناس

يعني الذي اغتصب الطفل".



وتابع في تغريدة على منصة اكس :هذه هي الحوثيه ومنهجها وأخلاقها "

واختتم تغريدته مخاطباً القيادي الحوثي رزق :والله ما غيركم صعاليك في اليمن يا حميد رزق".



الإعلامي اليمني محمد الردمي علق غاضباً :ياحميد اخجلوا اخجلوا استحوا.

ومضى :في زمن عبدالملك الحوثي ظهر الفساد في البر والبحر ، جرايم غريبة على مجتمعنا اليمني ،و سقوط اخلاقي ، وفساد ونهب وجوع.

وخاطب الردمي القيادي الحوثي رزق قائلاً :عاد عندك دم ووجه للتنظير ....مش شايف المغتصب صعلوك ،لكنك شايف أصحاب الحق هم الصعاليك ياحميد هوا !!كان عل الأقل اصمت خجلا".

واجبرت قبائل رداع بمحافظة البيضاء مليشيات الحوثي الانقلابية الأربعاء الماضي على اصدار حكماً بالاعدام بصورة مستعجلة بحق المتهم بجريمة الاغتصاب التي تعرض لها احد اطفالهم بسجن رداع المركزي.



واوضحت مصادر محلية لمأرب برس بأن مسلحو القبائل قاموا بمحاصرة المجمع الحكومي الكمب والذي يتكون من مبنى النيابة والأمن المركزي والمحكمة وإدارة أمن مديريات رداع وذلك لممارسة الضغط على مليشيات الحوثي بسرعة تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب المدعو بحق عبدالكريم أحمد صلاح العمراني .



المصادر ذاتها افادت بأن حصار القبائل للمجمع الحكومي اجبر مليشيات الحوثي الانقلابية على سرعة اصدار حكم الإعدام بصورة مستعجلة.

وفي وقت لاحق من تداول انباء حادثة الاغتصاب أقرت سلطات الحوثيين بحدوث حادثة الاغتصاب في السجن المركزي برداع، وقالت إن "لجنة مكلفة من جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية باشرت إجراءات التحقيق في إصلاحية مديرية رداع، حول حادثة اغتصاب طفل من قبل أحد نزلاء الإصلاحية".

ولم يشر الإعلام الحوثي إلى أن السجين المتهم (وهو صاحب سوابق) قد تحول إلى "شاوش" يتمتع بصلاحيات بعد أن بنى علاقة مشبوهة مع إدارة السجن وصار صديقاً للقائمين عليه.

وتكررت مثل هذه الحوادث خلال السنوات الماضية في سجون ومنشآت تديرها جماعة الحوثي، حيث يتمتع أغلب مرتكبي هذه الجرائم بالحماية العسكرية والأمنية من سلطات الحوثيين، وغالباً يفلت مرتكبوها من العقاب ما لم يكن الضحية مسنوداً بقبيلة أو تحولت قضيته إلى رأي عام، إذ في هذه الحالة فقط تسارع الجماعة لامتصاص احتقان المواطنين



وامس السبت افادت مصادر أمنية لمأرب برس بمقتل المشرف الأمني الحوثي المكنى "أبو يمان" وإصابة اخرين في اشتباكات اندلعت بمحيط السجن المركزي بمدينة رداع بين الحوثيين ومسلحين من قبيلة "آل أبو صالح".

واندلعت الاشتباكات بعد انقلاب الحوثيين ورفضهم تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب طفل في السجن المركزي، الأمر الذي أثار غضب ذوي الطفل من قبائل قيفة، الذين تداعوا إلى محيط السجن المركزي، ومحاولة المليشيا تقديم شخص آخر كبش فداء لبقية المتورطين بالجريمة.



الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض علق على تستر مليشيات الحوثي ودفاعها المستميت عن المتهم بجريمة اغتصاب الطفل قائلاً :لأول مرة في تاريخ اليمن انصار عبدالملك الحوثي يقودون حروبا دفاعا وانصار العهر والرذيلة.

واضاف :كما يجري حاليا في رداع.. فجروا حربا وسفكوا الدماء واسقطوا قتلى وجرحى دفاعا عن قيادي حوثي شهدوا انفسهم عبر محاكم القضاء التابعة لهم بأنه "لوطي".

واوضح عايض في منشور له على منصه أكس رصدها محرر مأرب برس بأنه مع الايام يتضح لليمنيين العمق الاباحي والسقوط الأخلاقي وازدهار الرذيلة في الفكر الاثني عشري الذي استورده كاهن مران عبدالملك.



ومضى :الغريب ان قيادات الحوثي تستميت في الدفاع عن ارباب العهر واللوطيين وساقطي الاخلاق ، بل تعمل على ترقيتهم في سلمها القيادي..لتتحول في نظر اليمنيين الى مسيرة سمارسرة وقوادين وسفلة.