رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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رأى رئيس حزب ” القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “محور الممانعة يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها وهي فُرضت على اللبنانيين ويجب أن تتوقّف”، وقال: “اليوم التالي للحرب يجب أن يكون يومًا لإعادة النظر في كلّ شيء ما عدا حدود لبنان ووحدته”.

أضاف: “نحن جوهر وجود لبنان وكل الأعداد والنسب التي ترمى يمينا ويسارا في الإعلام هي غير دقيقة، عدا عن أن دستور لبنان غير مبني على الأرقام. نحن بناة الجمهورية القوية وهي التب تؤمن الاستقلال”.

وأكد أن “موقفنا كقوات لبنانية من القضية الفلسطينية لا لبس فيه ونحن مع القضية الفلسطينية، في الوقت الذي نحن ضد السلاح الفلسطيني عندنا. نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها في ما لنا القدرة عليه من دون استعراضات لا تسمن ولا تغني. للشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة وأمان وان تكون له دولته، نحن نتضامن مع قضيته لإيجاد حل له وعلى أساس قرارات القمة العربية في بيروت، أي حل الدولتين”.

وشدد على أن “الحرب القائمة لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحكومة رأي فيها. وعلى من تورط في هذه الحرب أن تكون له شجاعة الخروج منها وهذا أمر ممكن ولا يتطلب الا الالتزام بالقرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها. أما اذا أصر حزب الله على الاستمرار في الحرب فعليه ان يتحمل لوحده العواقب أمام الله والوطن والشعب والتاريخ”.

واعتبر أن “انتخاب رئيس جمهورية يجب ألا يكون مكان مساومة، وعلى الرئيس نبيه بري تحمل مسؤوليته الدستورية والدعوة الى جلسة انتخاب مستمرة حتى انتخاب رئيس من دون تشاطر. على الرئيس بري أن يتصرف من موقعه الدستوري المسؤول وليس كمسؤول حزب لديه حسابات في لبنان أو أبعد من لبنان”.

وقال: “أدعو اللبنانيين المخلصين الى المشاركة في وقف الدوران في هذه الحلقة المفرغة وأول خطوة الذهاب إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية”