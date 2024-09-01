تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع اشتعال حرب طاحنة ومسيرات أوكرانية تهاجم موسكو.. وروسيا تقترب من السيطرة على منطقة استراتيجية وهامة 5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دول الهلال ينتزع متعب الحربي من النصر بمبلغ لا يصدق رابطة أمهات المختطفين تطالب بالافراج عن 549 مختطفاً و 199 مخفيا قسرًا وتستنكر الانتهاكات المستمرة بحقهم تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب. السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب ما حقيقة اكتشاف أول إصابة بـ ''جدري القرود'' في اليمن؟ مستجدات قيفة رداع... مليشيا الحوثي تهرّب مغتصب الطفل وتدفع بتعزيزات ووساطة والقبائل تتداعي وتحشد مسلحيها
عقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعًا ضم عددًا من رؤساء هيئات ومدراء دوائر وازرة الدفاع لمناقشة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.
وناقش الاجتماع، الذي حضره المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، الاجراءات التي تم إنجازها والتي يجري إعدادها للاحتفال بالعيد الوطني الـ62 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكدًا أهمية الدور المنوط بدائرة التوجيه المعنوي لإحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة.
ولفت إلى محاولات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لطمس معالم الثورة اليمنية، وتغييب رموزها، وإعادة إحياء نظام الإمامة البائد، مؤكّدًا مضي المؤسسة العسكرية وخلفها الشعب اليمني في استكمال أهداف الثورة اليمنية والقضاء على مخلفات الإمامة والاستعمار.
ودعا رئيس هيئة الأركان العامة جميع اليمنيين إلى التفاعل الكبير لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، ومواجهة محاولات تنظيم جماعة الحوثي لطمس الهويّة الوطنية، وإفشال كل مخططاتها الإجرامية لإعادة إنتاج ماضيها المظلم.
حضر الاجتماع، مستشار نائب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن عبدالعزيز الشميري، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ومدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن احمد البحش، ومساعدوا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول.