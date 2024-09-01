تفاصيل لقاء ‏رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اجتماعًا ضم عددًا من رؤساء هيئات ومدراء دوائر وازرة الدفاع لمناقشة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر.

وناقش الاجتماع، الذي حضره المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، الاجراءات التي تم إنجازها والتي يجري إعدادها للاحتفال بالعيد الوطني الـ62 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مؤكدًا أهمية الدور المنوط بدائرة التوجيه المعنوي لإحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ولفت إلى محاولات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لطمس معالم الثورة اليمنية، وتغييب رموزها، وإعادة إحياء نظام الإمامة البائد، مؤكّدًا مضي المؤسسة العسكرية وخلفها الشعب اليمني في استكمال أهداف الثورة اليمنية والقضاء على مخلفات الإمامة والاستعمار.

ودعا رئيس هيئة الأركان العامة جميع اليمنيين إلى التفاعل الكبير لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، ومواجهة محاولات تنظيم جماعة الحوثي لطمس الهويّة الوطنية، وإفشال كل مخططاتها الإجرامية لإعادة إنتاج ماضيها المظلم.

حضر الاجتماع، مستشار نائب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن عبدالعزيز الشميري، ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ومدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن احمد البحش، ومساعدوا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول.