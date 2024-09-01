5 مشاريع صينية عملاقة في أفريقيا قد تقلب الموازين وتغير الأحداث في عدة دولة

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_وكالات

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تعهدت الصين بتعزيز مبادرة الحزام والطريق العالمية للبنية التحتية، ووعدت بـ"تعاون عالي الجودة" قبل قمة مع زعماء أفارقة في بكين تبدأ يوم الأربعاء.

تعد إفريقيا بالفعل منطقة رئيسة في مبادرة الحزام والطريق، حيث وقعت الشركات الصينية عقودا هناك بقيمة تزيد على 700 مليار دولار بين 2013 و 2023، وفقًا لوزارة التجارة في بكين.

ومع ذلك، تعرضت استثمارات الصين في القارة لانتقادات شديدة من قبل المنتقدين الذين يتهمون مبادرة الحزام والطريق بإثقال كاهل الدول بديون باهظة أو تمويل مشاريع تضر بالبيئة.

وهنا نلقي نظرة على 5 مشاريع رئيسة لمبادرة الحزام والطريق في إفريقيا: السكك الحديدية غير المكتملة في كينيا يربط خط السكك الحديدية القياسي الكيني -الذي تم بناؤه بتمويل من بنك إكسيم الصيني- العاصمة نيروبي بمدينة مومباسا الساحلية، وقد قلص أوقات الرحلة من 10 ساعات إلى 4 ساعات منذ افتتاحه في 2017.

بتكلفة 5 مليارات دولار، يعد هذا المشروع أغلى مشروع للبنية التحتية في البلاد منذ حصولها على الاستقلال قبل أكثر من 60 عامًا.

لكن المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تستمر الخط إلى أوغندا لم تتحقق أبدا حيث كافح كلا البلدين لسداد ديون مبادرة الحزام والطريق.

في العام الماضي، طلب الرئيس الكيني ويليام روتو من الصين قرضًا بقيمة مليار دولار وإعادة هيكلة الديون القائمة لإكمال مشاريع بناء أخرى متوقفة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وتدين البلاد الآن للصين بأكثر من 8 مليارات دولار مرافق الموانئ في جيبوتي بعد أن أنشأت الصين أول قاعدة بحرية دائمة لها في الخارج في جيبوتي في 2016، ساعدت أيضًا في تطوير ميناء دوراليه متعدد الأغراض القريب من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتقع القاعدة العسكرية التي تبلغ تكلفتها 590 مليون دولار في موقع إستراتيجي بين البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت بكين إن القاعدة تستخدم لإعادة إمداد السفن البحرية ودعم عمليات حفظ السلام الإقليمية والعمليات الإنسانية ومكافحة القرصنة، على الرغم من أن قربها من قاعدة عسكرية أمريكية أثار مخاوف من التجسس.

وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة ميرشانتس بورت هولدينجز الصينية جزءًا من دوراليه، لكن حصة التكتل البالغة 23.5 % أثارت الدهشة عندما تم منحها بعد أن استولت الحكومة الجيبوتية على السيطرة على محطة الحاويات من شركة موانئ دبي العالمية ومقرها الإمارات العربية المتحدة. أطول جسر معلق في إفريقيا وفقًا لقناة CCTV الحكومية، ساعد استثمار مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا في بناء أكثر من 12000 كيلومتر (7500 ميل) من الطرق والسكك الحديدية، ونحو 20 ميناء، وأكثر من 80 منشأة للطاقة. في موزمبيق، بنت شركة الطرق والجسور الصينية أطول جسر معلق في إفريقيا، يربط العاصمة مابوتو بضاحيتها كاتيمبي.

وفي السابق، كانت أسرع طريقة لعبور خليج مابوتو هي العبارة. كان السفر على الطرق يتطلب القيادة لمسافة 160 كيلومترًا على طرق غير ممهدة معرضة للفيضانات. وتكلف الجسر، الذي افتتح في 2018، ما يقدر بنحو 786 مليون دولار، تم تمويل 95 % منها بقروض صينية.

لكن المنتقدين اقترحوا أن المشروع كان مبالغًا في سعره وأن أسعار الفائدة على القروض مفرطة. المعادن في بوتسوانا وخارجها في السنوات الأخيرة، تحول استثمار مبادرة الحزام والطريق في إفريقيا إلى استخراج المعادن اللازمة لتغذية الصناعات عالية التقنية والخضراء في الصين، مثل المركبات الكهربائية.

وفي 2023، استثمرت الصين 7.8 مليار دولار في التعدين في إفريقيا، وفقًا لمؤسسة الأبحاث الأمريكية American Enterprise Institute.

ويشمل ذلك صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار، تم التوصل إليها العام الماضي، من قبل شركة MMG المملوكة للدولة لشراء منجم في بوتسوانا، أحد أكبر مناجم النحاس في العالم.

في يوليو، وافقت شركة JCHX Mining Management الصينية على شراء منجم Lubambe النحاسي المثقل بالديون في زامبيا مقابل دولارين فقط. كما استثمرت الصين في مناجم الكوبالت والليثيوم في زامبيا وناميبيا وزيمبابوي.

الفحم والطاقة النظيفة شمل التمويل الصيني في إفريقيا عشرات الاستثمارات في توليد الطاقة، ما أدى إلى انتقاد التأثير البيئي لمبادرة الحزام والطريق. ففي كينيا، تم التعاقد مع شركات صينية في 2015 لبناء محطة طاقة تعمل بالفحم بالقرب من موقع التراث العالمي لليونسكو في مدينة لامو القديمة.

لكن حكومة كينيا ألغت المشروع في 2020 بعد الاحتجاجات والمعارضة لتأثيره البيئي. وقد سرعت الشركات الصينية الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. في نيجيريا، وتسهم القروض المقدمة في تمويل جزء من بناء محطة مامبيلا الكهرومائية التي تبلغ تكلفتها 4.9 مليار دولار، التي ستكون أكبر محطة طاقة في البلاد.ويقول كتاب أبيض أصدره مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني إن البلاد ستركز على استخدام مبادرة الحزام والطريق لدعم مشاريع التحول الأخضر