الهلال ينتزع متعب الحربي من النصر بمبلغ لا يصدق

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يبدو أن وجهة متعب الحربي، ظهير الشباب، ستكون إلى الهلال بنسبة كبيرة خلال الساعات المُقبلة،
بعد منافسة شرسة مع النصر، قبل ساعات قلائل من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، مساء الغد.
اللاعب الذي أعلن محمد المنجم، رئيس الشباب، صراحة، عن عدم نيته في التخلي عنه مطلقًا، كونه أحد العناصر الأساسية للفريق وعقده لا يزال مستمرًا حتى صيف 2026، بات محل صراع شرس بين أندية الهلال والنصر والأهلي، الأمر الذي دفع إدارة الشباب، لاشتراط مبلغ مالي كبير وضم لاعبين، من أجل الموافقة على رحيله في الميركاتو الحالي.
الأهلي يجد صعوبة في حسم صفقة متعب الحربي نظرًا لعرض النصر المالي إلى جانب دخول لاعبين ضمن الصفقة لكن هناك محاولة أخيرة لتحويل الصفقة للأهلي.
هناك صفقة محلية أخرى ستتم للأهلي وهو التعاقد مع المدافع عون…
عرض الهلال يبهر الشباب لضم متعب الحربي وفي هذا السياق، أكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، أن إدارتي الهلال والشباب وقعا عقد انتقال متعب الحربي،
وأن العرض الأزرق وصل فجر اليوم، إلى 105 مليون ريال وإعارة مصعب الجوير، ووافقت عليه الإدارة الشبابية.
وكان عرض النصر لضم الحربي، قد وصل إلى 92 مليون ريال، من أجل انتزاع موافقة الشباب على رحيل نجمه، خاصة وأن الإدارة الشبابية اشترطت مبلغ 65 مليون ريال وانتقال مختار علي، إلى صفوفه، بينما اعتذر النصر، لحاجة الفريق إلى مختار علي، لتقرر الإدارة النصراوية رفع المبلغ المالي إلى 92 مليون.
وكان النصر قد عرض ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس تيليس إلى الشباب في وقت سابق، وفق اتجاه الإدارة نحو الاستغناء عنه، إلا أن الشباب وضع مختار علي خيارًا أوليًا لقبول الصفقة. اعلان تابع اسم لقطات الرياض