رابطة أمهات المختطفين تطالب بالافراج عن 549 مختطفاً و 199 مخفيا قسرًا وتستنكر الانتهاكات المستمرة بحقهم تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب. السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب ما حقيقة اكتشاف أول إصابة بـ ''جدري القرود'' في اليمن؟ مستجدات قيفة رداع... مليشيا الحوثي تهرّب مغتصب الطفل وتدفع بتعزيزات ووساطة والقبائل تتداعي وتحشد مسلحيها عاجل.. اطلاق المرحلة التجريبية للإنترنت الفضائي في اليمن وتحديد موعد دخول التغطية للخدمة رسميا مسئول يصف المبعوث الأممي بـ ''المتواطئ'' ويعتبره ممثلا لمليشيات الحوثي ماذا يعني اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دوليا والإنضمام لمنظمة الايكاو ؟ مستجدات حادثة انفجار محطة الغاز.. رئيس الحكومة يتعهد بمحاسبة المسؤولين المقصرين ويصدر توجيها لمؤسسة وشركة الغاز الأحمر الصغير يستهل مشوار دفاعه عن لقب بطولة غرب آسيا بلقاء نظيره العماني غدا
نظمت رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية بمحافظة الحديدة تنديداً واستنكاراً بالانتهاكات المستمرة بحق أبنائها المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في مختلف السجون لدى كافة الأطراف منذ سنوات، ما يزيد من سوء وضعهم في المعتقلات مع استمرار الخذلان لقضيتهم.
وخلال الوقفة الاحتجاجية طالبت الرابطة بإطلاق سراح أبنائها حيث لا يزال هناك “549” مختطفاً و “199” مخفي قسرًا و “31” معتقلاً تعسفاً يقبعون في المعتقلات، ممثلة بسجون جماعة الحوثي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحكومة المعترف بها دوليا، مما يفاقم من معاناتهم ومعاناة أسرهم التي تعيش في ظروف قاسية ولا تطاق.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية وكل المعنيين بقضية المختطفين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والسعي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، خاصة المرضى منهم.
وناشدت كافة الأطراف والوساطات الوطنية والدولية وعلى رأسهم المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تكثيف جهودهم لحل هذا الملف الإنساني بشكل عاجل وإنهاء معاناة المختطفين.
وأكدت الرابطة سعيها المتواصل دون كلل أو ملل من أجل المطالبة بحقوق أبنائها وأول تلك الحقوق حريتهم وعودتهم سالمين إلى أحضان أسرهم، وأكدت على أن قضية المختطفين تسترجي الحل النهائي والعاجل .