تدشين الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية بمأرب.

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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دشن مدير عام التدريب بوزارة التربية محمد الطاهري،ومعه نائب مدير مكتب التربية بمأرب عبدالعزيز الباكري اليوم،الورشة التدريبية لبرنامج المنح المدرسية، لتدريب فرق عمل برنامج التطوير المدرسي لبرنامج المنح التشغيلية الصغيرة للمدارس ،ضمن مشروع استعادة التعليم والتعلم، الممول من البنك الدولي وبرنامج الشراكة العالمية للتعليم عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

تهدف الدورة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مكتب التربية بالمحافظة لمدة يومين، إلى تدريب 26 موجهاً في هذه المرحلة لتدريب 316 ميسراً في 79مدرسة في المرحلة التالية على إعداد الخطط التشغيلية للمنح المدرسية، وآليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتوثيق لأعمال المشروع، وتنظيم عمل فرق تطوير التعليم.

وفي التدشين أوضح الطاهري والباكري أن البرنامج يهدف إلى تقديم المفاهيم الأساسية المتعلقة ببرنامج التطوير المدرسي، وتحسين وتطوير ممارسات تنفيذ التقييم الذاتي لواقع المدارس،وإكساب المشاركين مهارات إعداد الخطط التشغيلية لتطوير المدرسة، وتمكينهم من إدارة الموارد والإجراءات المالية للمنح المدرسية بشكل فاعل..... لافتين إلى أهمية المشروع لدعم التعليم في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها الوطن جراء الحرب الدائرة في البلاد.

كما استعرض ميسرا البرنامج في مكتب التربية بمأرب أحمد العبادي، وعبدالناصر العامري، النماذج الموحدة للمشروع والإجراءات المتعلقة بإدارة برنامج المنح المدرسية والمعايير والشروط المطلوبة لتحقيق أهدافه المرجوة.