السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب

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وجهت السلطة المحلية بمحافظة ذمار المعينة من الحكومة الشرعية ،اليوم
نداءً عاجلاً لإغاثة المواطنين المتضررين من السيول في مديرية وصاب السافل.
حيث طالب بيان صادر عنها وصل موقع مارب برس نسخة منه " الأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها المختلفة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني في اليمن، بسرعة الاستجابة الطارئة لهذه الكارثة والتدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة و الضرورية لهم.
وقالت ت السلطة المحلية " أن مديرية وصاب السافل تشهد كارثة إنسانية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المديرية الجمعة وتسببت بوفاة وإصابة وفقدان عشرات المواطنين و تهدم عشرات المنازل وتضرر الأراضي الزراعية والطرقات في المديرية.
مؤكدة أن المأساة الإنسانية الراهنة في مديرية وصاب السافل تستدعي تحركًا عاجلًا من كل المنظمات الأممية والدولية وكل شركاء العمل الإنساني لإنقاذ الأرواح وإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.
مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في المديرية يزداد سوءًا في ظل غياب دور المنظمات الأممية والدولية الذي انعكست انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية على عملها وضعف أدائها وتسببت بشكل مباشر في تأخر استجابتها مع الكوارث والأزمات كما هو الحال في مديرية وصاب السافل التي لم نشهد فيها أي تدخلات إنسانية لإغاثة المنكوبين حتى هذه اللحظة مما فاقم المأساة الإنسانية وضاعف من معاناة المتضررين .
ودعت السلطة المحلية بذمار جميع المواطنين في كل مديريات المحافظة، وخاصة القاطنين في بطون الأودية أو بالقرب من السوائل ومجاري السيول المعروفة أو المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية أو الانهيارات الصخرية، وحثتهم على سرعة مغادرة تلك المناطق الخطرة والانتقال إلى مناطق آمنة فورًا
مهيبة بالجميع بضرورة أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الضرورية واللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من الأمطار والسيول ولاسيما مع استمرار تأثر عدة محافظات بما فيها محافظة ذمار، بحالة المنخفض الجوي التي تشهدها بلادنا منذ بداية أغسطس الجاري.