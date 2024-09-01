ما حقيقة اكتشاف أول إصابة بـ ''جدري القرود'' في اليمن؟

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفىت وزارة الصحة العامة والسكان، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد، تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القرود بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور أدهم محمد في تصريح أن فرق الترصد في مديرية دار سعد تلقت بلاغا ًبوجود حالة اشتباه مصابة بمرض جدري القرود لامرأة إثيوبية الجنسية تبلغ من العمر (32 عاما) وفدت من اثيوبيا قبل أشهر، حيث نزلت الفرق إلى منزل الحالة وأخذت التاريخ المرضي للحالة، وتبين أن المرأة حامل في شهرها السابع وظهرت عليها أعراض الحمى والصداع والوهن العام ليظهر بعده بيومين الطفح الجلدي وتورم الغدد الليمفاوية في منطقة العنق، وعاينت الفرق حالة مماثلة لدى أحد أطفال المريضة نفت مخالطتها لأي حالات مماثلة على مدى 21 يوما.

وأكد الدكتور أدهم، قيام الفرق بالتوعية اللازمة للحالة والنصح بعدم الاختلاط .. لافتا إلى أن الفرق قد أخذت عينتين من البثور الموجودة على المريضة وتم إرسالها إلى المختبر المركزي بعدن، والذي بدوره أكد أن نتيجة الفحص للعينتين كانتا سلبية، الأمر الذي يؤكد عدم ظهور أي حالة لجدري القرود في بلادنا .

واضاف "أنه تم توجيه الفرق بصرورة متابعة الحالة والمخالطين، وكذا زيادة حساسية الترصد بالميدان للاكتشاف المبكر لأي وباء وعمل التدخلات السريعة للسيطرة على الأوبئة".