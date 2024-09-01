مستجدات قيفة رداع... مليشيا الحوثي تهرّب مغتصب الطفل وتدفع بتعزيزات ووساطة والقبائل تتداعي وتحشد مسلحيها

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في قيفة رداع بمحافظة البيضاء اليوم الأحد ان مليشيا الحوثي قامت بتهريب مغتصب الطفل، الى خارج المحافظة.

وقالت المصادر لمأرب برس ان المليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية اضافية بالتزامن مع تحرك وساطات قبلية، لاحتواء الوضع الذي انفجر خلال الساعات الماضية بين القبائل والحوثيين على خلفية قضية الطفل المغتصب ومحاولة الحوثيين، تمييع القضية والنجاة بمرتكبها.

ويتهم رجال القبائل مليشيا الحوثي بالتقاعس في تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق القيادي الحوثي المتهم باغتصاب الطفل في السجن المركزي، بالمحافظة.

وتداعت القبائل في قيفة وبدأت في حشد مسلحيها تحسبا لأي قرار قد يُتخذ، بينما ارسلت المليشيات تعزيزات للمنطقة، وفرضت حصارا على منطقة رداع، ومنعت دخول أي شخص يحمل السلاح.

وامس السبت اندلعت اشتباكات مسلحة بين المليشيات والقبائل، أسفرت عن مصرع قيادي حوثي يدعى أبو يمان، وإصابة 4 آخرين، حيث تقول القبائل أن المليشيات قدمت أحد السجناء كبش فداء وهرّبت القيادي المتهم بالاغتصاب إلى صنعاء.

وفي محاولة منها لاحتواء الموقف، قامت قيادات الحوثيين في المحافظة بإرسال وساطة قبلية، مطالبة قبيلة آل أبو صالح بالتهدئة ورفع المسلحين من المدينة، مع تعهدهم بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، إلا أن الوضع لا يزال متوتراً في المدينة وسط استقدام المليشيات لتعزيزات من خارجها.