ماذا يعني اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دوليا والإنضمام لمنظمة الايكاو ؟

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت وزارة الداخلية، اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دولياً بانضمامها إلى دليل المفاتيح العامة (PKD) بمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

وقال وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان: إن اعتماد الهوية ووثائق السفر اليمنية دولياً يعد خطوة مهمة لتعزيز أمن وثائق السفر والهويات في اليمن بفضل دعم واهتمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزارء الدكتور أحمد عوض بن مبارك"، بحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ".

وأضاف "أن انضمام اليمن إلى منظمة (الايكاو) يمهد الطريق لتحقيق خطط وزارة الداخلية الاستراتيجية لتطوير الخدمات الالكترونية، بما في ذلك الهوية الرقمية والجواز الإلكتروني المستقبلي الذي سيوفر طبقة إضافية من الأمان والراحة للمواطنين اليمنيين".

واشار الوزير حيدان، إلى أن هذه الخطوة تجعل الوثائق أكثر موثوقية وقادرة على التصديق الالكتروني بشكل آمن وفعال مما يسهل حركة المواطنين عبر الحدود وفي المطارات ويعزز الأمن الوطني.

وأكد أن الاعتماد الدولي سيساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورفع تصنيف قوة الجواز اليمني.