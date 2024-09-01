الأحمر الصغير يستهل مشوار دفاعه عن لقب بطولة غرب آسيا بلقاء نظيره العماني غدا

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وصل حامل اللقب منتخب اليمن للناشئين (تحت 17 عاماً)، امس السبت إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة غرب آسيا التي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى ١١ سبتمبر القادم.
ويخوض المنتخب منافسات البطولة التي تقام على ملعبي الأمير محمد في الزرقاء والبولو في عمان، للدفاع عن لقبه بعدما أحرز كاس البطولة في نسختها العاشرة والتي أقيمت العام الماضي في مدينة صلالة العُمانية.
وتضم قائمة المنتخب (23) لاعبا بقيادة المدرب سامر فضل، الذي قاد المنتخب لبطولة العام الماضي.
ويلعب منتخب الناشئين مباراته الافتتاحية غدا الاثنين أمام منتخب عمان ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما المنتخب السعودي.