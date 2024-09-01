توضيح هام للمسافرين من مطار صنعاء إلى الأردن

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أعربت الخطوط الجوية اليمنية أعربت عن أسفها لما تم تداوله حول تأخير عفش الركاب في مطار صنعاء، مشيرة إلى الصعوبات التي باتت تواجهها بشكل يومي. (ناشطون نشروا خلال الساعات الماضية ان طائرة اليمنية المتجهة من صنعاء الى الأردن اقلعت دون أخذ حقائب المسافرين)وفق ما رصده محرر مأرب برس
الشركة كشفت في بيان طبيعة ما حدث مشيرة، إلى أن نقص الوقود الحاد، الناجم عن تفجير خزانات ميناء الحديدة أثناء القصف الإسرائيلي الذي أسمته بـ"العدوان الصهيوني الغاشم"، أثر بشكل كبير على عمليات تموين الطائرات.
وأوضحت أن رحلات صنعاء-عمان تواجه مشكلة فنية مع زيادة حمولة الوقود المطلوبة، بعدما ألزمت السلطات الأردنية الطائرات بتعبئة 13,500 لتر/كجم، بفارق 4500 عن المعدل الطبيعي المقدر بـ9,000 لتر/كجم، ما أدى لتقليص العفش، وتأخر نقل بعض الحقائب.
و أكدت الشركة أنها مضطرة لتقليل عدد المقاعد المتاحة على كل رحلة لتخفيف الحمولة وضمان نقل جميع الحقائب دون تأخير، موضحة منح الأولوية لعفش ركاب الترانزيت، ونقل العفش المتأخر على الرحلة التالية في غضون 24 ساعة.