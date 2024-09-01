أول من يشعل حرب الموجهات بوجه إسرائيل… رئيس الوزراء السنغالي يدعو إلى عزل إسرائيل ويهاجم نتنياهو

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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اتهم رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة من أجل بقائه سياسيا، موصيا بعزل إسرائيل لوضع حد "للبربرية التي أقرتها بعض الدول الغربية".

وقال سونكو خلال تجمع بضع مئات من الأشخاص لدعم الفلسطينيين في المسجد الكبير في داكار: "لدينا رئيس وزراء (إسرائيل) تعتمد سلطته على هذه الحرب، ويعتمد بقاؤه السياسي على هذه الحرب، وهو مستعد للسير على آلاف الجثث ليبقى رئيساً للوزراء ولا يواجه العدالة في بلاده”.

وأضاف: "علينا أن نجمع كل من يدين هذا الظلم، وأن نعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وهو حل عزل دولة إسرائيل، (حل) العزلة السياسية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ "وقف هذه الهمجية الإنسانية، التي أقرتها بعض الدول الغربية".

وتحدث عن الإبادة فيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية وعن الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ قيام إسرائيل عام 1948.

وأشار عثمان سونكو إلى "الانقسامات المتعددة" التي تمنع المسلمين والأفارقة من "التحدث بصوت واحد" في مواجهة الأزمة: "لقد ظلت ما تسمى بالدول الإسلامية صامتة، ومنذ بداية هذه الأزمة، بدأت جنوب إفريقيا التحركات الأكثر وضوحا (لدعم الفلسطينيين)، حيث يشكل المسلمون أقلية صغيرة جدا، وبعض دول أمريكا اللاتينية".

وشدد على أن "على العكس من ذلك، فإن كل الذين يغنون لنا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان هم أولئك الذين يدعمون إسرائيل، ويسلحونها