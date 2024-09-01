غزة تعلن عن بيانات كارثية جديدة جراء الحرب على القطاع

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد القتلى والمفقودين إلى "50.691 ألف شهيد ومفقود"، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي دخلت يومها 330 ولا تزال مستمرة.

وقال المكتب الحكومي أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3.537 ألف مجزرة، قتل فيها 40.691 فلسطينيا، فيما اعتبر 10 آلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وقال المكتب الحكومي أن من بين القتلى 16.673 ألف طفل من ضمنهم 115 رضيعا ولدوا وقتلوا في حرب الإبادة الجماعية، بالاضافة إلى 11.269 ألف سيدة قتلن في الغارات الإسرائيلية. كما توفي 36 فلسطينيا جراء الجوع بسبب الحرب.

وقال المكتب أن 885 من الطواقم الطبية قتلوا، في حين قضى 82 عنصرا من الدفاع المدني في الغارات الإسرائيلية، في الوقت الذي أعلن فيه مقتل 172 صحفيا في الهجوم الإسرائيلي.

وأشار المكتب إلى انتشال 520 جثة من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات. وبلغ عدد الجرحى 94.060 بينهم 69% من الأطفال والنساء. وتابع أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وقال إن أكثر من 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، في حين تجاوز عدد النازحين 2 مليون شخص.

وأكد تدمير 150 ألف وحدة سكنية كليا، و80 ألف وحدة لم تعد صالحة للسكن، 200 ألف وحدة سكنية دمرها الجيش جزئياً.

والقى سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية 82 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بحسب المكتب الحكومي، كما أخرج 34 مستشفى عن الخدمة و80 مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة أيضا، فيما دمر 700 بئر مياه.

وقال المكتب الحكومي في غزة إن الخسائر الأولية المباشرة لـ"حرب الإبادة الجماعية على غزة" بلغت 33 مليار دولار