هولندا تعلن تزويد أوكرانيا بـ28 مركبة مدرعة برمائية

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلماس يوم السبت أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ 28 مركبة مدرعة من طراز "Viking".

وكتب بريكلماس في منشور عبر منصة "إكس": "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مساعدتنا في قتال روسيا، وبناء على ذلك تعمل هولندا حاليا على تزويدها بـ28 مركبة مدرعة مجنزرة من طراز Viking".

وأشار إلى أن سلاح مشاة البحرية الهولندي قام بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام هذه المدرعات.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة الـ Viking هي مدرعة برمائية قادرة على التنقل في الماء بسرعة قصوى تبلغ 5 كلم في الساعة، ويستخدم هذا النوع من المركبات أيضا لنقل الأفراد العسكريين.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

ظ وأعدت عناصر كتيبة آزوف النازية كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

هذا وأكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمداده لها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا