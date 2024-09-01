الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 6 رهائن عثر على جثثهم في رفح

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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نشر إعلام الجيش الإسرائيلي أسماء 6 أسرى كانوا في أيدي حركة "حماس" بقطاع غزة بعد العثور على جثثهم في رفح وبينهم حامل للجنسية الروسية ويدعى ألكسندر لوبانوف.

و أعلن جيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور وإعادة جثث المختطفين الـ6 وهم:

كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وجاء في بيان الجيش: "عثرت القوات أمس السبت وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المختطفين الذين تم اختطافهم يوم 7 أكتوبر من قبل مخربي "حماس" في قطاع غزة".

وأضاف بيان الجيش: "بعد عملية التحقق من هويتهم في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ عائلاتهم، كما يشارك الجيش وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة".

وأكد الجيش في بيانه: "نبذل مع باقي المؤسسات الأمنية كافة الجهود لاعادة المختطفات والمختطفين في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم، فيما أكدت مصادر عبرية ان الجثث تعود لإسرائيليين