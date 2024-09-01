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ايران..اندلاع حريق كبير فى مركز طهران الدولى

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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قالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقا كبيرا اندلع فى إحدى قاعات مركز طهران الدولى للمعارض شمالى العاصمة الإيرانية.

وأكدت السلطات الإيرانية أن الحريق ناجم عن خطأ فى التوصيلات الكهربائية في نظام التبريد. ولم تذكر السلطات الإيرانية عدد الضحايا أو المصابين حتى الآن .

 
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