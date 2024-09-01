ايران..اندلاع حريق كبير فى مركز طهران الدولى

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قالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقا كبيرا اندلع فى إحدى قاعات مركز طهران الدولى للمعارض شمالى العاصمة الإيرانية.
وأكدت السلطات الإيرانية أن الحريق ناجم عن خطأ فى التوصيلات الكهربائية في نظام التبريد. ولم تذكر السلطات الإيرانية عدد الضحايا أو المصابين حتى الآن .