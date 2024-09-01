ملخص وأهداف برشلونة ضد بلد الوليد فى الدورى الإسبانى

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اكتسح نادي برشلونة نظيره بلد الوليد بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2024-25.





برشلونة ضد بلد الوليد

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من رافينيا هاتريك، ليفاندوفسكي، كوندي، داني أولمو، فيران توريس في الدقائق 20، 24، 45، 64، 72، و82 على التوالي.

يقدم برشلونة أداءًا مميزًا منذ إنطلاق مشواره فى بطولة الدوري الإسباني، حيث يعد الفريق الوحيد الذي نجح فى تحقيق العلامة الكاملة بـ 12 نقطة من 4مباريات.



واعتلى برشلونة جدول صدارة ترتيب الدوري الإسباني مبكرًا هذا الموسم، برصيد 12 نقطة بعد الفوز في المباريات الأربع وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 3.



وتأتي صدارة برشلونة لمسابقة الليجا، فى الوقت الذي يتعثر به منافسه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب فى أول المشوار بتعادلين وفوز وحيد حتى الآن ليحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط.ويتطلع هانز فليك مدرب برشلونة، إلى مواصلة التوهج فى الليجا الموسم الجاري، من أجل البقاء على القمة وزيادة الفارق مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.



ويسعي هانز فليك إلي العودة بنادي برشلونة إلي التتويج بالدوري الإسباني من جديد بعد الحصول عليه أخر مرة بموسم 2022-2023 لكن فشل فى الحفاظ على اللقب الموسم الماضي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.



وخرج فريق البارسا خالي الوفاض بدون أي بطولة الموسم الماضي 2023-2024 على المستوي المحلي والأوروبي.



في المقابل، خاض بلد الوليد 3 مباريات فى الدوري الإسباني هذا الموسم، ما بين فوز وتعاجل وخسارة ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جويل كوندي، باو كوبارسي، إيناجو مارتينيز، بالدي

خط الوسط: بيدري، كاسادو، أولمو

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال