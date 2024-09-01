إصلاح ذمار يصدر بياناً حول كارثة السيول بمديرية وصاب

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الاصلاح نت

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دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، السلطة المحلية، إلى سرعة نجدة المواطنين المتضررين من كارثة السيول، بمديرية وصاب.

وحث المكتب التنفيذي للإصلاح بذمار، في بيان، اليوم السبت نشره موقع، الاصلاح نت ابناء المحافظة من تجار ورجالات الخير، على المبادرة لنجدة المتضررين من السيول في وصاب السافل على قاعدة التراحم والتكافل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص أبناء قبيلة وصاب المغتربين الاحرار، معرباً عن ثقته الكاملة بأنهم على قدر عال من المسؤولية لما عرف عنهم من النخوة والنجدة.

وشدد على مسئولية المجتمع المحلي ورجال الأعمال والميسورين، في إغاثة المتضررين، وعدم التعويل على مليشيا الحوثي الارهابية التي لا تكترث لما يحدث من كوارث في العديد من المحافظات، ولم تلتفت لمعاناة الناس الذي تفرض عليهم الجبايات وتلزمهم بدفع الإتاوات وتجمع الأموال المهولة وتبتزهم ثم تصرفها في احتفالاتها ومناسباتها الخرافية والثراء الشخصي لقياداتها وتستأثر بخيرات البلاد تاركة الناس يموتون ما بين الجوع والكوارث.

وقال تنفيذي الإصلاح بذمار، إنه تابع عن كثب الحادث الأليم الذي تعرض له أبناء قرية الجرف بني موسى قوير ووادي الخشب قوير في مديرية وصاب السافل نتيجة انفجار احد السدود وتتدفق السيول، مما أدى إلى جرف كثير من المنازل وموت عشرات من أبناء المنطقة غرقا.

وطالب جميع ابناء المحافظة سرعة مد يد العون والمساعدة للمتضررين من هذه الكارثة الإنسانية، وخصوصا انها حدثت في ظل سيطرة جماعة الحوثي الارهابية على المحافظة ومقدراتها النقدية من الضرائب والزكوات التي تصل الى مليارات الريالات دون ان تقدم ابسط الخدمات للمواطنين بل على العكس تستمر جماعة الحوثي الارهابية في فرض الجبايات ونهب اموال ابناء المحافظة تحت مزاعم خرافية.

وكشفت مصادر إعلامية عن وفاة 27 شخصا وإصابة آخرين؛ جراء تدفق السيول في مديرية وصاب السافل، بمحافظة ذمار، علاوة على عدد من المصابين والمفقودين، بينما تسببت السيول، في جرف 15 منزلاً، وتضرر 8 منازل وجرف 4 سيارات ودراجتين ناريتين ومحل تجاري في عزلة وادي الأخشب.

نص البيان:

تابع المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار عن كثب الحادث الأليم الذي تعرض له أبناء قرية الجرف بني موسى قوير ووادي الخشب قوير في مديرية وصاب السافل نتيجة انفجار احد السدود وتتدفق السيول مما أدى إلى جرف كثير من المنازل وموت عشرات من أبناء المنطقة غرقا مما يتطلب على جميع ابناء المحافظة سرعة مد يد العون والمساعدة للمتضررين من هذه الكارثة الانسانية وخصوصا انها حدثت في ظل سيطرة جماعة الحوثي الارهابية على المحافظة ومقدراتها النقدية من الضرائب والزكوات التي تصل الى مليارات الريالات دون ان تقدم ابسط الخدمات للمواطنين بل على العكس تستمر جماعة الحوثي الارهابية في فرض الجبايات ونهب اموال ابناء المحافظة تحت مزاعم خرافية.

ومن هنا ندعو السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء علي محمد القوسي والوكلاء ومدراء العموم المعنيين بسرعة نجدة اخواننا المواطنين بمديرية وصاب عبر المنظمات الانسانية الدولية ونحث ابناء المحافظة من تجار ورجالات الخير المبادرة لنجدة المتضررين من السيول في وصاب السافل على قاعدة التراحم والتكافل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص أبناء قبيلة وصاب المغتربين الاحرار ونحن على ثقة كاملة بانهم على قدر عال من المسؤولية فهم رجال النخوة والنجدة

إن على المجتمع المحلي ورجال الأعمال والميسورين أمام مسئولية كبيرة في إغاثة المتضررين، وعدم التعويل على مليشيا الحوثي الارهابية التي لا تكترث لما يحدث من كوارث في العديد من المحافظات، ولم تلتفت لمعاناة الناس الذي تفرض عليهم الجبايات وتلزمهم بدفع الإتاوات وتجمع الأموال المهولة وتبتزهم ثم تصرفها في احتفالاتها ومناسباتها الخرافية والثراء الشخصي لقياداتها وتستأثر بخيرات البلاد تاركة الناس يموتون ما بين الجوع والكوارث.

الرحمة للموتى

الشفاء للجرحى

صادر عن المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة ذمار

بتاريخ 2024/8/31