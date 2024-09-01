وزير الداخلية وقائد محور تعز يزوران مواقع أبطال الجيش بـ تعز

الأحد 01 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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زار وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومعه قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، اليوم، أحد مواقع أبطال القوات المسلحة في مديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز، والمنفذ الشرقي للمدينة.

وتفقد وزير الداخلية وقائد محور تعز، أبطال القوات المسلحة بموقع الجاهلي، في قطاع اللواء الرابع مشاة، بمديرية الشمايتين، مشيدين بصمود منتسبي القوات المسلحة وبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن تعز وردع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وأشادا بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة، ومستوى الجاهزية القتالية.

وفث السياق، قام وزير الداخلية وقائد محور تعز، بزيارة تفقدية إلى المنفذ الشرقي لمدينة تعز، حيث كان في استقبالهما قائد اللواء 22 ميكا العميد محمد المحفدي، ونائب رئيس عمليات المحور العميد الركن محمد النجار.

واطلع وزير الداخلية ومعه قائد المحور على سير العمل في المنفذ الشرقي للمدينة والجهود المبذولة لتسهيل عملية انتقال المواطنين من وإلى مدينة تعز.

واستمعا من قائد اللواء 22 ميكا إلى شرح موجز عن فرق العمل ومهامها والإجراءات المتخذة في تفتيش السيارات والاحتياطات الأمنية المتبعة في المنفذ.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن في هذا المنفذ.. مؤكدا أهمية افتتاح هذا الطريق في خدمة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل وتسهيل الزيارات للمواطنين.