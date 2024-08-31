بعد أيام من استهدافها في البحر الأحمر..مليشيات الحوثي تعلن تنفيذ توجيهات طهران بشأن سحب سفينة سونيون

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 247

أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، أن قاطرات سحب السفينة "سونيون" ستصل يوم غد الأحد، إلى البحر الأحمر.

وقال القيادي الحوثي جمال عامر المعين من قبل الجماعة الارهابية وزيرا للخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن جماعته سمحت بسحب السفينة اليونانية سونيون التي تم استهدافها الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، أنه "من المنتظر وصول قاطرات يوم غد الأحد للبدء بسحب السفينة سونيون.

وأكد "عامر" استمرار استهداف اي سفينة ستقوم باختراق الحظر المفروض على الكيان الصهيونى طالما استمر العدوان والحصار على غزة.



وقالت ايران، الاربعاء الماضي بأن مليشيات الحوثي الانقلابية "وكلاءها فرع، اليمن" قد وافقت على هدنة تهدف للوصول إلى ناقلة نفط يونانية لإنقاذها بعد أيام من استهدافها في البحر الأحمر.



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح للقوارب الصغيرة وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر .



اعلان ايران بقبول المليشيات لهدنة مؤقتة في البحر الأحمر اعتبره البعض اهانة جديدة لمسيرة الحوثي الارهابية التي، دوماً يعلن زعيمها بانها حركة مستقلة التمويل والقرار .



وتعرضت ناقلة النفط "سونيون" التي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام لهجوم من جماعة الحوثي الارهابية في البحر الأحمر، في 23 أغسطس الجاري، مما أدى لاشتعال حرائق على متنها ومغادرة طاقم السفينة.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم قائلين إنهم أصابوا السفينة إصابة مباشرة أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وبثت جماعة الحوثي مشاهد تظهر اعتلاء عناصر مسلحة تابعة لها سطح ناقلة النفط لاحقاً، وزرع عبوات ناسفة ثم تفجيرها عن بُعد.