بعد أيام من استهدافها في البحر الأحمر..مليشيات الحوثي تعلن تنفيذ توجيهات طهران بشأن سحب سفينة سونيون صنعاء .. قيادي حوثي يوجه صفعه من مسافة صفر لرئيس الحكومة الانقلابية الجديدة والأخير يشكو إهانته إلى المشاط - تفاصيل الواقعة هل دخلت اليمن دوامة التغيرات المناخية؟ الإغراءات السعودية تربك ذهنية فينيسيوس وتشتت انتباهه .. ماذا حدث لأبرز نجوم ريال مدريد ؟ أحد أفراد الأسرة الحاكمه في السعودية يتعرض للسرقة في نيويورك المبعوث الأميركي يكشف لماذا لم تتوقف الحرب في السودان ويتحدث عن جهات خارجية تصب الزيت على النار شابة ألمانية تطعن 5 أشخاص في حافلة والإعلام الألماني يرفض تصنيفها بالارهابية شاهد.. سيول غير مسبوقة تجتاح المدينة المنورة عاجل.. معارك طاحنة في قيفة رداع بين القبائل ومليشيا الحوثي ومقتل مشرف للجماعة منظمات محلية ودولية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن
أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، أن قاطرات سحب السفينة "سونيون" ستصل يوم غد الأحد، إلى البحر الأحمر.
وقال القيادي الحوثي جمال عامر المعين من قبل الجماعة الارهابية وزيرا للخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن جماعته سمحت بسحب السفينة اليونانية سونيون التي تم استهدافها الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، أنه "من المنتظر وصول قاطرات يوم غد الأحد للبدء بسحب السفينة سونيون.
وأكد "عامر" استمرار استهداف اي سفينة ستقوم باختراق الحظر المفروض على الكيان الصهيونى طالما استمر العدوان والحصار على غزة.
وقالت ايران، الاربعاء الماضي بأن مليشيات الحوثي الانقلابية "وكلاءها فرع، اليمن" قد وافقت على هدنة تهدف للوصول إلى ناقلة نفط يونانية لإنقاذها بعد أيام من استهدافها في البحر الأحمر.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح للقوارب الصغيرة وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر .
اعلان ايران بقبول المليشيات لهدنة مؤقتة في البحر الأحمر اعتبره البعض اهانة جديدة لمسيرة الحوثي الارهابية التي، دوماً يعلن زعيمها بانها حركة مستقلة التمويل والقرار .
وتعرضت ناقلة النفط "سونيون" التي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام لهجوم من جماعة الحوثي الارهابية في البحر الأحمر، في 23 أغسطس الجاري، مما أدى لاشتعال حرائق على متنها ومغادرة طاقم السفينة.
وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم قائلين إنهم أصابوا السفينة إصابة مباشرة أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.
وبثت جماعة الحوثي مشاهد تظهر اعتلاء عناصر مسلحة تابعة لها سطح ناقلة النفط لاحقاً، وزرع عبوات ناسفة ثم تفجيرها عن بُعد.