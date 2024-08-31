الإغراءات السعودية تربك ذهنية فينيسيوس وتشتت انتباهه .. ماذا حدث لأبرز نجوم ريال مدريد ؟

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يبحث ريال مدريد عن سبب تدهور مستوى ثلاثي هجوم الفريق، في أول 3 جولات من عمر الدوري الإسباني.
واستهل الملكي، مشواره في الليجا، بالتعادل 1-1 مع ريال مايوركا، قبل الفوز 3-0 على نظيره بلد الوليد، ثم التعادل 1-1 مع لاس بالماس.
وقالت صحيفة ماركا "مستوى كيليان مبابي لا يقلق ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب يعيش حالة تأقلم مع فريقه الجديد".
وتابعت "هناك قلق شديد من تراجع أداء نجم الفريق، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور".
وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تبرر انخفاض مستوى فينيسيوس، إلى اهتمام أحد الأندية السعودية بخدماته مقابل مبلغ فلكي، مما شتت انتباهه، رغم توضيح اللاعب بأنه يريد البقاء في البرنابيو.
ونوهت ماركا "مستوى رودريجو يثير القلق أيضا، لكن هناك أمل بتحسن هجوم الملكي مع عودة جود بيلينجهام من الإصابة".
وذكرت تقارير منذ أسابيع، أن فينيسيوس حصل على عرض سعودي بقيمة أكثر من مليار يورو، ما بين راتب وحوافز، على مدار 5 سنوات