أحد أفراد الأسرة الحاكمه في السعودية يتعرض للسرقة في نيويورك

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كشف الأمير السعودي خالد بن عبد الله بن فهد بن فرحان آل سعود، عن تعرضه لعملية سرقة أثناء تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية.
وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب الأمير خالد آل سعود: “تعرضت الليلة قبل الماضية في مدينة نيويورك لسرقة “حقيبة صغيرة” تحتوي على جواز سفري وجوازات عدد من أبنائي ووالدتهم ومحتويات أخرى كانت بداخلها”.
وأضاف: “وبعد إبلاغ قسم شرطة مطار “JFK” (مطار جون إف كينيدي) والتنسيق مع القنصلية السعودية في تلك المدينة، وبفضل الله تعالى ومنه وكرمه قبل كل شيء تم – في مساء اليوم التالي – العثور على الحقيبة المفقودة وبداخلها جوازات سفرنا فقط”.
وأردف الأمير السعودي: “وهنا أود أن أشكر كل من تجاوب وتعاون معنا في تجاوز ما حصل لنا، ومنهم الأخ الفاضل عبد الله الحمدان، القنصل العام ، والأخ بلال الأنصاري، رئيس قسم شؤون السعوديين، والأخوين الكريمين عادل عباد المطيري و محمد عثمان، وكذلك من طلب مني عدم ذكر اسمه، ممن يعز على قلبي كثيرا