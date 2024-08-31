شابة ألمانية تطعن 5 أشخاص في حافلة والإعلام الألماني يرفض تصنيفها بالارهابية

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قالت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، إن خمسة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غربي ألمانيا.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاما.
كما تجاهل الاعلام الألماني وصف الحادثة بالعملية الإرهابية وكذلك منفذة العملية.
وكان 40 شخصا على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن، الواقعة على بعد حوالي 75 كيلومترا شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم حوالي الساعة 40:7 مساء (1740 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيان الشرطة.
وأبلغ العديد من الركاب الشرطة التي قامت باعتقال المرأة، وهي مواطنة ألمانية.
ولم يتضح الدافع وراء الجريمة، وقالت الشرطة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان هجوما إرهابيا.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المرأة التي نفذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية