شاهد.. سيول غير مسبوقة تجتاح المدينة المنورة

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اجتاحت المدينةَ المنورة بالمملكة العربية السعودية، ليلة الجمعة- السبت، سيولٌ غير مسبوقة بعد هطل أمطار غزيرة على المنطقة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للسيول وهي تجرف السيارات في الشوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد أصدر، أمس الجمعة، تحذيرات بشأن هطل أمطار على المدينة المنورة وجريان سيول.

وأظهرت مقاطع مصورة هطل أمطار غزيرة على المسجد النبوي.

كما تداولت وسائل التواصل صورا لمياه الأمطار وقد أغرقت مقابر البقيع بجوار المسجد النبوي.