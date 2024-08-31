عاجل.. معارك طاحنة في قيفة رداع بين القبائل ومليشيا الحوثي ومقتل مشرف للجماعة

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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تشهد منطقة قيفة برداع في محافظة البيضاء وسط اليمن معارك طاحنة، بين القبائل ومليشيا الحوثي.

وفي آخر المستجدات هناك، افادت مصادر محلية اليوم السبت بمقتل المشرف الأمني الحوثي المكنى "أبو يمان" وإصابة اخرين في اشتباكات اندلعت بمحيط السجن المركزي بمدينة رداع بين الحوثيين ومسلحين من قبيلة "آل أبو صالح".

واندلعت الاشتباكات بعد انقلاب الحوثيين ورفضهم تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب طفل في السجن المركزي، الأمر الذي أثار غضب ذوي الطفل من قبائل قيفة، الذين تداعوا إلى محيط السجن المركزي، ومحاولة المليشيا تقديم شخص آخر كبش فداء لبقية المتورطين بالجريمة.

وقتل حتى الان من مليشيات الحوثي نحو 7 واصيب اخرين، في وقت تتداعى فيها القبائل لمواجهة الصلف الحوثي.