منظمات محلية ودولية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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أدانت عدد من المنظمات المحلية والدولية بمأرب اليوم، إقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف المدنيين وعدد من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

جاء ذلك خلال فعالية إعلان (الإحاطة السنوية لضحايا الإخفاء القسري) التي نظمتها الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين ، ومنظمة"دي يمنت"،بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري تحت شعار"الحرية لموظفي المنظمات الأممية في اليمن" .

ووفقا للإحصائيات الموثقة التي رصدها فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت، فإن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأة و(٦٤) طفلا ، لايزال 136 منهم مخفيين إلى لحظة تقديم الإحاطة، بينهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية سابقاً.

واكدت فعالية الإحاطة، أن هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين..مشيرة إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وتسعى المليشيات الحوثية من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وفي البيان الختامي للفعالية طرحت العديد من المطالب والتوصيات

للحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.

أولا : إلى الحكومة اليمنية:

١- دعوة حكومة الجمهورية اليمنية إلى الانضمام بشكل عاجل الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج احكامها في التشريعات والقوانين.

٢- تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمه الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

ثانيا: إلى جماعة الحوثي:

١- سرعه الافراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

٢- التوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها.

٣ - التوقف عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها

ثالثا: الأمم المتحدة ومندوبها. لليمن والمنظمات الدولية:

١ - سرعه التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن موظفيهم المخفيين قسريا لدى جماعة الحوثي، وعن جميع اليمنيين المخفيين قسريا لديهم والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.

٢- إلزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والأممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيرة على عملها في اليمن وعلى النشاط الإغاثي والإنساني بشكل عام.

٣ - الزام جماعة الحوثي بوقف التدخل في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وأنشطتها وتحويله لخدمة أجندتهم .

حضر الفعالية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين الحقوقيين أثروا الفعالية بالنقاشات.