قرار عاجل ومهلة 5 أيام بعد حادثة محطة الغاز في عدن

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والاصابات والاضرار المادية.

يأتي ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة عقب وقوع الحادث، مساء امس الجمعة، الى موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والوقوف على ملابسات ما جرى والاستماع من المواطنين والجهات المعنية الى إيضاحات حول الحادث، والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة المدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والعدل، والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) و (الإدارة العامة للأدلة الجنائية)، والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وفق وكالة سبأ.

وتتولى اللجنة القيام بمهمة التحقيق، والوقوف على ملابسات حادث انفجار محطة تعبئة الغاز في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخه.

في السياق، وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين بالجهاز للنزول إلى؛ الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز، اعتباراً من العام 2016م وحتى تاريخه.

وشدد التوجيه، على فريق جهاز الرقابة والمحاسبة التأكد من مدى مطابقة التراخيص الصادرة بإنشاء محطات الغاز للمعايير والشروط المنصوص عليها قانونا.. مؤكداً على اهمية موافاة دولة رئيس الوزراء بالنتائج بصورة عاجلة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قد عاين موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لتطويق الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وعدد من المصابين، ووجه بحصر الاضرار الناجمة عن الانفجار.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الزيارة، على معاقبة كل مسؤول يثبت تورطه في منح تصاريح مخالفة لمحطات غاز في احياء سكنية بالمخالفة لإجراءات ومعايير السلامة المهنية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السكان.. مؤكداً على ضرورة ان تكون دائماً سلامة المجتمع أولوية قصوى وتحميل المسؤولين المتهاونين في ذلك المسؤولية الكاملة عن التقصير.

وقالت مصادر متطابقة، ان 5 عمّال قتلوا وإصيب 6 آخرين -على الأقل- بجروح خطيرة في انفجار محطة غاز المنصورة في مدينة عدن، مساء أمس.

وقالت مصادر محلية واعلامية إن الانفجار وقع في محطة غاز بشارع التسعين في مديرية المنصورة، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وكشفت أن محطة التاج للغاز انفجرت في مكان مزدحم بالسكان، ما تسبب بانفجار ثان ناتج عن انفجار قاطرة غاز كانت في المحطة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واندلاع كتلة ضخمة من النيران أضاءت المنطقة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن انفجار المحطة حصل أثناء تفريغ شحنة من الغاز من إحدى القاطرات، ما أدى إلى انفجار المحطة بالكامل، وصوت الانفجار سُمع حتى مسافات بعيدة من مكان الحادث.

وأكدت أن الانفجار تسبب بسقوط ضحايا، وألحق أضراراً كبيرة في المحطة، والمحال القريبة منها.

وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الناجم عن انفجار محطة الغاز بالمنصورة.