برقية من الرئيس العليمي الى نظيره الرئيس التركي

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هنأ رئيس مجلس القيادة في اليمن، الرئيس التركي بذكرى يوم النصر
وقالت وكالة سبأ: ''بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلده الشقيق''.
وأعرب رئيس مجلس القيادة، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التهاني، وأطيب التمنيات للرئيس اردوغان بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات''.
واشاد العليمي، بالمواقف الاخوية للجمهورية التركية قيادة وحكومة وشعباً الى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسة، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.