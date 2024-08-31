آخر الاخبار

برقية من الرئيس العليمي الى نظيره الرئيس التركي هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول وفاة واصابة 35 شخصا في كارثة سيول جديدة ضربت وصاب في ذمار حصيلة جديدة بضحايا انفجار محطة الغاز في عدن لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس 4 فيتامينات تغير حياتك للأفضل وبطريقة مذهلة في حالات تساقط الشعر والتعب والنسيان تعرف على البلدان التي حظرت تويتر حتى قبل إيلون ماسك محافظات يمنية تستغيث بسبب السيول ومخاوف من تضرر الآثار قطر توسطت وطالبان وافقت في صفقة جديدة بين أفغانستان وألمانيا انتشار البعوض الحامل للملاريا يفتك بالمواطنين في اليمن و مناشدات عاجلة

هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 156

أعلنت وسائل إعلام تركية عن إصابة 5 أشخاص جرّاء هجـ ـوم مسـ ـلح على مستشفى حكومي في أسطنبول.

وقال حاكم إسطنبول: "إن 5 أشخاص أُصيبوا بينهم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص واثنان من المدنيين، في هجـ ـومٍ مسـ ـلحٍ شنّه مجهولون".

إقراء أيضاً
لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في ال
قطر توسطت وطالبان وافقت في صفقة جديدة بين أفغانستان وألمانيا
اتصال هاتفي يقلب موازين الموجهات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي ودخولها مرحلة
إسرائيل تشعل جبهة جدية في معركة طاحنة و تتَّهم إيران بـ فتحها
قائد سرايا القدس بالضفة الغربية يوجه رسالة لنتنياهو ويتحدث عن مفاجأة بتل أبيب
ألمانيا تعلن موقفها من حركة طالبان وموعد تطبيع العلاقات بينهما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول