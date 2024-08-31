هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وسائل إعلام تركية عن إصابة 5 أشخاص جرّاء هجـ ـوم مسـ ـلح على مستشفى حكومي في أسطنبول.

وقال حاكم إسطنبول: "إن 5 أشخاص أُصيبوا بينهم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص واثنان من المدنيين، في هجـ ـومٍ مسـ ـلحٍ شنّه مجهولون".