برقية من الرئيس العليمي الى نظيره الرئيس التركي هجوم مسلح على مستشفى حكومي في اسطنبول وفاة واصابة 35 شخصا في كارثة سيول جديدة ضربت وصاب في ذمار حصيلة جديدة بضحايا انفجار محطة الغاز في عدن لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس 4 فيتامينات تغير حياتك للأفضل وبطريقة مذهلة في حالات تساقط الشعر والتعب والنسيان تعرف على البلدان التي حظرت تويتر حتى قبل إيلون ماسك محافظات يمنية تستغيث بسبب السيول ومخاوف من تضرر الآثار قطر توسطت وطالبان وافقت في صفقة جديدة بين أفغانستان وألمانيا انتشار البعوض الحامل للملاريا يفتك بالمواطنين في اليمن و مناشدات عاجلة
أعلنت وسائل إعلام تركية عن إصابة 5 أشخاص جرّاء هجـ ـوم مسـ ـلح على مستشفى حكومي في أسطنبول.
وقال حاكم إسطنبول: "إن 5 أشخاص أُصيبوا بينهم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص واثنان من المدنيين، في هجـ ـومٍ مسـ ـلحٍ شنّه مجهولون".