وفاة واصابة 35 شخصا في كارثة سيول جديدة ضربت وصاب في ذمار

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 341

تسببت كارثة سيول جديدة بوفاة واصابة مواطنين بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، امس الجمعة.

وقالت وسائل اعلام حوثية أن 27 شخصا توفوا وإصيب آخرين؛ جراء تدفق السيول في مديرية وصاب السافل، التابعة لمحافظة ذمار.

واكد مسؤول محلي أن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في عُزلة بني موسى "الجرف" بمديرية وصاب السافل أدت إلى وفاة 27 حالة وإصابة 8 حالات، وفقدان حالتين.

وأوضح أن السيول تسببت أيضا بتهدّم 15 منزلا، وبأضرار في 8 منازل في عزلة وادي الأخشب، وجرف 4 سيارات ودراجتين ناريتين ومحل تجاري.