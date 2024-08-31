حصيلة جديدة بضحايا انفجار محطة الغاز في عدن

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت مصادر متطابقة، مقتل 5 عمّال وإصابة 6 آخرين -على الأقل- بجروح خطيرة في انفجار محطة غاز المنصورة في مدينة عدن، مساء أمس.

وقالت مصادر محلية واعلامية إن الانفجار وقع في محطة غاز بشارع التسعين في مديرية المنصورة، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وكشفت أن محطة التاج للغاز انفجرت في مكان مزدحم بالسكان، ما تسبب بانفجار ثان ناتج عن انفجار قاطرة غاز كانت في المحطة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واندلاع كتلة ضخمة من النيران أضاءت المنطقة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن انفجار المحطة حصل أثناء تفريغ شحنة من الغاز من إحدى القاطرات، ما أدى إلى انفجار المحطة بالكامل، وصوت الانفجار سُمع حتى مسافات بعيدة من مكان الحادث.

وأكدت أن الانفجار تسبب بسقوط ضحايا، وألحق أضراراً كبيرة في المحطة، والمحال القريبة منها.

وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الناجم عن انفجار محطة الغاز بالمنصورة.