لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 173

بعد أن بلغ التطور التكنولوجي في العالم ذروته وخرجت إلينا دول كبرى في العالم بمشروع صناعة اقوى طائرة مقاتلة هجومية والتي تختلف كُليًا عن الطائرات الحربية التي تمت صناعتها في السابق فهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار الحديثة فضلًا عن قدرتها الفائقة على المناورة ومزيد من المفاجآت لم يتم الإفصاح عنها بعد، ومن الرائع أنه سيتم صناعتها بمشاركة دولة عربية.

مشروع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم اجتمعت كل من بريطانيا، إيطاليا، اليابان على تنفيذ مشروع اقوى طائرة هجومية مقاتلة في العالم، وسيُنفذ المشروع عبر شراكة قوية بين ثلاث شركات هم ميتسوبيشي اليابانية، وبي أيه إي سيستمز البريطانية، وليوناردو الإيطالية،

والمفاجأة التي فجرها هذا المشروع هو رغبة ” المملكة العربية السعودية” في الانضمام إلى المشروع، وقد لاقت هذه الرغبة ترحيبًا كبيرًا من الدول المشاركة، وتم إطلاق اسم ” GCAP” أو نظام قتال الجو العالمي على هذا المشروع، وأشارت التوقعات إلى أنه يمكن دخول الطائرة حيز الاستخدام والتحليق في المجال الجوي بحلول عام 2023.

مميزات الطائرة الحربية المقاتلة الجديدة ” 2035″ سوف تأتي الطائرة بمثابة تطويرًا للطائرات الحربية المقاتلة، وتم تزويدها بمجموعة رائعة من الإمكانيات منها: مزودة بأحدث الاسلحة. تحمل صواريخ ذات مدى بعيد بجانب اسلحة الطاقة الموجهة. إمكانية التخفي.

سيكون هناك أسطول ضخم من الطائرات المسيرة يرافقها بهدف حماية هيكلها من خطر الإصابة بالصواريخ الموجهة إليها.

من المتوقع أن يُترك المجال للذكاء الاصطناعي للقيام ببعض المهام مثل قيادة الطائرة وبالتالي عدم الحاجة إلى طيار.