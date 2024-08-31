لأول مرة في التاريخ… دولة عربية مفاجأة تنوي تصنيع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم من الجيل السادس 4 فيتامينات تغير حياتك للأفضل وبطريقة مذهلة في حالات تساقط الشعر والتعب والنسيان تعرف على البلدان التي حظرت تويتر حتى قبل إيلون ماسك محافظات يمنية تستغيث بسبب السيول ومخاوف من تضرر الآثار قطر توسطت وطالبان وافقت في صفقة جديدة بين أفغانستان وألمانيا انتشار البعوض الحامل للملاريا يفتك بالمواطنين في اليمن و مناشدات عاجلة اتصال هاتفي يقلب موازين الموجهات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي ودخولها مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون إسرائيل تشعل جبهة جدية في معركة طاحنة و تتَّهم إيران بـ فتحها قائد سرايا القدس بالضفة الغربية يوجه رسالة لنتنياهو ويتحدث عن مفاجأة بتل أبيب حزب الإصلاح يكشف عن الركيزة الأساسية لقبول المفاوضات مع المليشيات
بعد أن بلغ التطور التكنولوجي في العالم ذروته وخرجت إلينا دول كبرى في العالم بمشروع صناعة اقوى طائرة مقاتلة هجومية والتي تختلف كُليًا عن الطائرات الحربية التي تمت صناعتها في السابق فهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار الحديثة فضلًا عن قدرتها الفائقة على المناورة ومزيد من المفاجآت لم يتم الإفصاح عنها بعد، ومن الرائع أنه سيتم صناعتها بمشاركة دولة عربية.
مشروع أقوى طائرة مقاتلة هجومية في العالم اجتمعت كل من بريطانيا، إيطاليا، اليابان على تنفيذ مشروع اقوى طائرة هجومية مقاتلة في العالم، وسيُنفذ المشروع عبر شراكة قوية بين ثلاث شركات هم ميتسوبيشي اليابانية، وبي أيه إي سيستمز البريطانية، وليوناردو الإيطالية،
والمفاجأة التي فجرها هذا المشروع هو رغبة ” المملكة العربية السعودية” في الانضمام إلى المشروع، وقد لاقت هذه الرغبة ترحيبًا كبيرًا من الدول المشاركة، وتم إطلاق اسم ” GCAP” أو نظام قتال الجو العالمي على هذا المشروع، وأشارت التوقعات إلى أنه يمكن دخول الطائرة حيز الاستخدام والتحليق في المجال الجوي بحلول عام 2023.
مميزات الطائرة الحربية المقاتلة الجديدة ” 2035″ سوف تأتي الطائرة بمثابة تطويرًا للطائرات الحربية المقاتلة، وتم تزويدها بمجموعة رائعة من الإمكانيات منها: مزودة بأحدث الاسلحة. تحمل صواريخ ذات مدى بعيد بجانب اسلحة الطاقة الموجهة. إمكانية التخفي.
سيكون هناك أسطول ضخم من الطائرات المسيرة يرافقها بهدف حماية هيكلها من خطر الإصابة بالصواريخ الموجهة إليها.
من المتوقع أن يُترك المجال للذكاء الاصطناعي للقيام ببعض المهام مثل قيادة الطائرة وبالتالي عدم الحاجة إلى طيار.