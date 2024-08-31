4 فيتامينات تغير حياتك للأفضل وبطريقة مذهلة في حالات تساقط الشعر والتعب والنسيان

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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يحتاج الجسم دائمًا إلى الحفاظ على نسبة الفيتامينات المطلوبة في جسمه للمحافظة على حيويته ونشاطه وصحته، فكثير منا يشعر بشكل مستمر بصداع نصفى أو خمول وتعب وإرهاق ولا يعرف السبب الرئيسي لهذه الأعراض اليومية المتكررة.

فما أسباب تلك الأعراض والفيتامينات المطلوبة للقضاء عليها؟.

حدد الصيدلى أحمد زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» دليل استرشادى لكل هذه الأعراض من تساقط الشعر والصداع النصفى والتعب والإرهاق والنسيان وغيرها، والفيتامينات المطلوبة للقضاء على هذه الأعراض، وجاءت كالتالي:

_ إذا كنت تشعر بتعب وارهاق ونقص في المناعة وتساقط في الشعر وألم في العظام والعضلات واكتئاب، تكوني في هذه الحالة تعانين من نقص فيتامين «د».

_ إذا شعرت بتنميل ووغز في الأظافر ومشاكل في الأسنان واضطرابات في النوم وجفاف في الجلد، تكوني في هذه الحالة تعانين من نقص في الكالسيوم.

_ إذا كنت تشعر بجفاف في الجلد وتساقط في الشعر والتهابات في المفاصل ومشاكل في الذاكرة والتركيز، تكوني في هذه الحالة تعانين من نقص في الأوميجا 3.

_ إذا شعرت بتشنجات ونقص في العضلات وتوتر وقلق وصداع نصفى مستمر، تكوني في هذه الحالة تعانين من نقص في الماغنسيوم