اتصال هاتفي يقلب موازين الموجهات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي ودخولها مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون

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أکد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة أن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي.
وخلال اتصال هاتفي، هنأ أمين مجلس تعاون دول الخليج جاسم محمد البدیوي، عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرا لخارجية ایران.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، ناقش الجانبان سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس التعاون الخليجي.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أهمية دور إيران في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا: "إن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج مهتمون بالتشاور والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة"، وفق "إرنا".
من جهته، قال عراقجي في سياق شكره لالبدیوي إن إیران مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون وأعضائه، وتعتقد أنه يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون.