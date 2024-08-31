إسرائيل تشعل جبهة جدية في معركة طاحنة و تتَّهم إيران بـ فتحها

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فيما خفّفت إسرائيل من عملياتِها في قطاع غزة وأعلنت انتهاءَها في خان يونس ودير البلح، واصلت قواتها وأجهزتها الأمنية توغلها في مناطق عدة شمال الضفة الغربية، وسط حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرار إيراني بـ«فتح جبهة الضفة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنَّه قتل 3 مقاتلين من «حماس» في غارة بمنطقة جنين، في اليوم الثالث من عملياته في الضفة.
وقال مسؤول إسرائيلي إنَّ العمليات تتركّز شمال الضفة حيث «توجد شبكة منظمة، ولديها أسلحة مختلفة وعبوات ناسفة تم تركيبها في إيران».
وأضاف: «هذه أسلحة تكسر التوازن (...) كل هذا يشير إلى أنَّ إيران قرَّرت فتح جبهة الضفة الغربية، ونحن نريد استباقها».
وجاء ذلك فيما تمسَّك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببقاء قواته في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما يعرقل الوصول إلى صفقة تهدئة في غزة.
وأعلنت القاهرة مساء أنَّ «مشاجرة» وقعت في منتجع طابا أدَّت إلى جرح عامل مصري و3 سياح من عرب 48.