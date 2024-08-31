قائد سرايا القدس بالضفة الغربية يوجه رسالة لنتنياهو ويتحدث عن مفاجأة بتل أبيب

السبت 31 أغسطس-آب 2024 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 47

أصدرت “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر قناتها على “تلغرام”، بيانًا من قائدها في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش العدو الإسرائيلي.

وأكد قائد “سرايا القدس” في الضفة الغربية أن “استشهاد القائد محمد جابر، المعروف بلقب “أبو شجاع”، ورفاقه سيؤدي إلى تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي”. وشدد على أن “سرايا القدس، بالتعاون مع قوى المقاومة الأخرى، مستمرة في قتال الاحتلال بكل عزيمة وقوة، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا أو ينكسروا”.

وأضاف القائد أن” العملية الاستشهادية المشتركة التي نفذت قبل أيام في قلب تل أبيب، بالتنسيق مع كتائب القسام، تحمل رسالة واضحة للأعداء، وأن هذه العملية لن تكون الأخيرة، بإذن الله”.



وفي رسالة موجهة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادات الجيش، قال قائد سرايا القدس إن “الوقت قد فات لإفشال مشروع المقاومة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن خلايا المقاومة منتشرة في كل المدن والمخيمات وتعمل ضمن تشكيلات موحدة تحت قيادة سرايا القدس وفصائل المقاومة الأخرى”.



وأوضح أن الأيام المقبلة ستكشف عن مصير القوات والآليات الإسرائيلية المتوغلة في جنين وطوباس وطولكرم.



وأشار البيان إلى أن “دماء مقاتلي سرايا القدس في الضفة وغزة ودمشق ولبنان تتوحد في ميدان المقاومة، مؤكدة على وحدة الصف في مواجهة الاحتلال”.

وفي وقت سابق، أعلنت “سرايا القدس” دخول مرحلة جديدة من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وذلك في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم في “سرايا القدس”، محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، إلى جانب أربعة من رفاقه، وذلك خلال اشتباك مسلح في مخيم نور شمس، مما أدى أيضًا إلى إصابة جندي إسرائيلي من وحدة “اليمام” الخاصة.