عاجل.. انفجار عنيف يضرب العاصمة عدن .. تفاصيل

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افادت مصادر محلية مساء اليوم الجمعة بسماع دوي انفجار عنيف هز العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت المصادر لمأرب برس بأن الانفجار وقع في شارع "التسعين" غربي مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وكان ناتجا عن احتراق محطة غاز ومن ثم انفجارها بصورة مفاجئة .
وقالت المصادر بأن الانفجار تسبب بوقوع ضحايا وخسائر مادية كبيرة في المحال المجاورة للمحطة.
ولم يتسنى للمصادر معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية بصورة دقيقة حتى كتابة هذا الخبر.