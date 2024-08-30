محافظة تعز تستعد لإفتتاح أكبر مشروع تعليمي في تاريخها بكلفة تزيد عن مليار ريال

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تستعد محافظة تعز لافتتاح أكبر مشروع تعليمي في تاريخها ، والجهود جارية والعمل مستمر ليلا ونهارا حتى يكون الافتتاح في شهر سبتمبر القادم.
مجمع بلقيس التعليمي الأساسي والثانوي النموذجي يعد احد اهم وأكبر المشاريع التعليمية التي نفذتها مؤسسة توكل كرمان Tawakkol Karman Foundation. بكلفة تزيد عن مليار ريال.
كما سيعمل هذا المشروع على احداث نقلة نوعية في محافظة تعز، خاصة ومعظم البنى التعليمية تعرضت للأضرار بسبب الحرب.
كما سيمثل مجمع بلقيس التعليمي إضافة مميزة ونوعية في سلك العملية التعليمية في مدينة تعز حسب رؤية المراقبين .
.وفي مارس الماضي سلمت مؤسسة توكل كرمان السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان مدرسة بلقيس الأساسية والثانوية للصم والبكم .
كما قام محافظ المحافظة بتدشين المرحلة الثانية من بناء وتجهيز مجمع بلقيس التعليمي بمديرية المظفر منطقة الأربعين بتمويل من مؤسسة توكل كرمان.
وتتصدّر مدرسة "بلقيس" للصم والبكم في تعز قائمة اهم مشاريع المحافظة ، حيث تم إقامة المدرسة لاستيعاب كافة الطلاب الموزّعين في مدارس عامة غير مهيأة لاستقبالهم، وتعد هذه المدرسة من أهم المؤسسات التعليمية الخاصة بفئة الصم والبكم في البلاد، وبداية المرحلة الثانية من بناء وتجهيز "مجمع بلقيس التعليمي".