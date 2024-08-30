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جهود لهيئة الأزياء السعودية لتطوير صناعة الموضة في المملكة عبر منتجات الأبل ..

الجمعة 30 أغسطس-آب 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عكاظ
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أبرزت هيئة الأزياء في ورقة بحثية بعنوان «الإبل.. الأزياء المعاصرة» البعد الثقافي والموروث الوطني المتصل بمنتجات الإبل ومدى الاستفادة منها في عالم الأزياء المعاصرة، وذلك ضمن مبادرة «مستقبل الأزياء» بالتزامن مع عام الإبل 2024.

وتهدف الورقة البحثية إلى إبراز دور منتجات الإبل في صناعة الأزياء، وفرص استخدام جلود الإبل ووبرها في صناعة الأزياء، كما تتطرق إلى إستراتيجيات النمو بمنتجات الإبل في قطاع الأزياء، ومستقبل القطاع عالمياً.

ووفقاً للورقة البحثية، بلغ عدد الإبل في العالم 42 مليوناً، 94% منها إبل عربية، وتمتلك المملكة -بحسب البحث- خامس أكبر عدد من الإبل على مستوى العالم، ويقدر بنحو 2 مليون.

كما تبلغ الإمكانات الحالية لسوق جلود الإبل في المملكة نحو 98.7 مليون دولار أمريكي سنوياً، واستناداً إلى أعداد الإبل الحالية في المملكة يمكن إنتاج 2800 طن من شعر الجمل سنوياً، بقيمة مليوني دولار أمريكي.

وكشفت الورقة البحثية أن قيمة السوق العالمية للسلع الجلدية الفاخرة بلغت 75.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويمكن أن تصل إلى 92.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مشيرةً إلى أنه نظراً إلى العدد الكبير من الإبل في المملكة، فإن تطوير استخدام منتجات الإبل في سلاسل القيمة الخاصة بالأزياء وغيرها سيعزز الطلب على هذا المورد المتنامي.

  
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