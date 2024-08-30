وزير الداخلية يعقد لقاء عاجلا مع اللجنة الامنية العليا بمحافظة تعز. .... أهم التوجيهات

الجمعة 30 أغسطس-آب 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شدد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان على سرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المثمثلة باخلاء و

تسليم ماتبقى من المنازل والممتلكات الخاصة بمحافظة تعز لاصحابها والممتلكات العامة للجهات المعنية والتي تم استخدامها لاغراض عسكرية خلال الحرب والمواجهات مع الميليشيات الحوثية ، عدا المنازل التي تقع في خط النار فيتم استئجارها من ملاكها ليستطيعوا دفع ايجارات منازلهم المستئجره بحسب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

جاء هذا خلال اجتماع ترأسه مع اللجنة الأمنية بالمحافظة بحضور محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الامنية الأستاذ نبيل شمسان، لمناقشة الاوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة، ومناقشة المستجدات، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الوطن وشهداء الحوادث الارهابية الأخيرة في محافظة ابين.

وفي الاجتماع أكد وزير الداخلية على اهمية زيارة فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة تعز رافعة الجمهورية والصامدة في وجه الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران والتي بفضل جيشها وأمنها ومقاومتها الشعبية وابنائها الشرفاء لما صمدت واستطاعت دحر تلك الميليشيات الارهابية من معظم مديريات المحافظة التي تنعم اليوم بالحرية والكرامة والعزة وانه وبجهود وتكاتف الجميع سيتم تحرير ماتبقى من مديرياتها .

واشاد اللواء حيدان بالجهود الامنية والعسكرية واستتباب الأمن والاستقرار بالمحافظة وهذا ما ظهر جليا خلال تأمين الزيارة الرئاسية لهذه المحافظة المحاطة بالعدو، موجها بمضاعفة الجهود الامنية والاستمرار بهذه الوتيرة للحفاظ على الامن والاستقرار.

من جانبه رحب محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بوزير الداخلية في زيارته للمحافظة وتفقده للوحدات الامنية ولقائه برؤساء تلك الوحدات واطلاعه عن قرب لمجمل التحديات والاحتياجات التي تواجه الامن في المحافظة ، مشيراً الى ان النجاحات الامنية والعسكرية التي تحققت خلال الفترة الماضية والحملات الامنية المشتركة واجتماعات اللجنة الامنية وانتظام اجتماعاتها بشكل دروي للوقوف على مستجدات الاوضاع الأمنية والعسكرية واصدار القرارات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار، كان لها الدور الكبير في استتباب الامن بالمحافظة وخاصة في تأمين المنظمات العاملة بالمحافظة وزيارات الوفود الدولية.

كما استعرض رئيس أركان محور تعز اللواء عبدالعزيز المجيدي ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي الاوضاع العسكرية والامنية بالمحافظة والتحديات والاحتياجات التي تواجه الوحدات الامنية والالوية العسكرية والجهود المبذولة في استتباب الامن والاستقرار والدفاع عن المحافظة من ميليشيات الحوثي المتمركزة في اطراف المدينة .